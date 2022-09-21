Ліга націй

Віталій упевнений, що тренер знає, як замінити травмованих.

Захисник збірної України Віталій Міколенко висловився перед матчем із Шотландією у Лізі націй. Нагадаємо, Петраков оголосив заявку на матч із шотландцями. Окрім Миколенка через травми не зіграють також Бущан, Зінченко та Шапаренко. Забарний дискваліфікований. В інтерв'ю офіційному Youtube-каналу УАФ захисник розповів, як тренер розв'язуватиме кадрові проблеми.

- У збірній України 24 гравці. На кожну позицію є 2-3 хороші футболісти, тому не буде великою проблемою замінити їх.

Травмувався ще й Віктор Коваленко. Але проблем не буде. Ми одна сім'я, одна команда. Все буде добре.

Не думаю, що у Шотландії за 4 місяці щось дуже змінилося. Робертсон не зіграє. Можливо, у когось з'явилося більше ігрової практики, можливо, у когось менше. Я не стежу. Тільки за своїм одноклубником Натаном Паттерсоном – він у дуже хорошій формі.

- Матч із Шотландією – гра за перше місце у групі?

– Є ще Ірландія. З Вірменією буде не дуже проста гра на виїзді. Після перельоту через два на третій день – це не дуже легко. Але будемо готові на 100 відсотків, – підсумував Миколенко.

Матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45. Football.ua проводить онлайн-трансляцію поєдинку.