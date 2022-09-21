ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Барселони прокоментував готовність національної команди до мундіалю.

Збірна Іспанії завершуватиме цьогорічний цикл Ліги націй УЄФА матчами проти Швейцарії та Португалії в сподіваннях вийти до раунду плей-оф цього турніру, а також провести додаткову підготовку до чемпіонату світу-2022, що вже незабаром відбудеться в Катарі.

Півзахисник команди Луїса Енріке та каталонської Барселони Педрі прокоментував перспективи своєї команди на ключовому міжнародному форумі.

"Можливо, люди не очікують від Іспанії дивовижних здобутків, не бачать у нас фаворитів, але в таборі збірної ми бачимо себе фаворитами турніру в Катарі.

Проте, якщо не буде жодних дій із нашого боку, медалі на шиї нам ніхто не одягне. Але, якщо ми будемо працювати так, як і маємо, шанси неодмінно з’являться.

Я багато працюю над фізичною формою. У цьому плані мені ще точно є куди вдосконалюватися, але потроху я все ж таки збільшую оберти під час щоденному тренуванні.

Через завантаженість календаря ми не можемо працювати щодня, але ми завжди повинні вдосконалюватись", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що матч Іспанія — Швейцарія відбудеться 24 вересня, о 21:45 за київським часом.