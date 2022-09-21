Ліга націй

Футболіст не може допомогти збірній.

Під час складання стартового складу збірної України шотландські телетранслятори припустились помилки.

Захисник Олександр Зінченко опинився у першій 11 команди Олександра Петракова. Футболіст пропускає цю гру через травму.

Сам Олександр вже зняв свою реакцію на цей фейл з боку телетранслятора.

За матчем Шотландія — Україна, який розпочався в 21:45, можна стежити за допомогою онлайн-трансляції на Football.ua