Футболіст не може допомогти збірній.
Олександр Зінченко, Getty Images
21 вересня 2022, 23:00
Під час складання стартового складу збірної України шотландські телетранслятори припустились помилки.
Захисник Олександр Зінченко опинився у першій 11 команди Олександра Петракова. Футболіст пропускає цю гру через травму.
Сам Олександр вже зняв свою реакцію на цей фейл з боку телетранслятора.
За матчем Шотландія — Україна, який розпочався в 21:45, можна стежити за допомогою онлайн-трансляції на Football.ua