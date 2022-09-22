Ліга націй

Керманич прокоментував болючу поразку від Шотландії.

Збірна України напередодні поступилась Шотландії в гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги націй УЄФА (0:3).

Шотландія — Україна 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков після завершення зустрічі прокоментував побачене на футбольному полі.

"У нас не було основних гравців, які зазнали травм, тож я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву"… Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям — вони зіграли невдало.

У першому таймі команда виглядала ще більш-менш, а в другому ми побачили стільки браку… Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це. Учора під час тренування побачив — щось не те. Зупинив заняття, поговорив із ними…

Спершу, ми розберемо гру. Ще нічого не втрачено. Попереду — важливий поєдинок із Вірменією, загалом два матчі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, ми зробимо все можливе, щоб посісти перше місце.

Степаненка в перерві замінили тому, що в нього була жовта картка. Я з ним поспілкувався в перерві, вирішив замінити.

Щодо виступу Бондара в центрі захисту, то дилема існує завжди. Бондар вийшов в "основі" разом із Матвієнком. Я вирішив зіграти таким складом. Усе вирішує головний тренер. Виграє команда, а програє одна людина — головний тренер. Це моя провина.

Дійсно, я розмовляв із УАФ про те, щоб перенести тур в УПЛ, оскільки ми граємо не вдома. У нас у країні йде війна, ви знаєте про це? Нам потрібно провести гру, сісти в поїзд чи автобус. Уже не так, як раніше, коли ми сіли в літак і полетіли", — заявив український фахівець.

Наступний матч збірна України проведе в гостях у Вірменії.