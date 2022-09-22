Керманич Шотландії прокоментував перемогу над Україною.
Стів Кларк, Getty Images
22 вересня 2022, 08:20
Збірна Шотландії в рамках відкладеного матчу першого туру Ліги націй УЄФА на власному полі здолала Україну (3:0).
Шотландія — Україна 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй
Головний тренер "тартанової армії" Стів Кларк на післяматчевій прес-конференції оцінив виступ власної команди звітного вечора.
"Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч носив відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду. Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більше тиску на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу.
Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави, відзначився двома забитими м’ячами", — заявив шотландський фахівець.
Наступний матч збірна Шотландії проведе вдома проти Ірландії.