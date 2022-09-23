Вірменія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, анонсують онлайн-трансляцію матчу між збірними Вірменії та України.

У рамках п'ятого туру Ліги націй збірна України гостюватиме у Єревані, де зіграє проти збірної Арменії.

Поєдинок відбудеться на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна. Стартовий свисток прозвучить о 16:00 за київським часом.

Для підопічних Олександра Петракова це буде вже п'ята гра у турнірі.

Відтепер ми можемо голосувати за найкращого гравця збірної – Лева Матчу на оновленому сайті — levmatchu.uaf.ua .



Лев Матчу – ініціатива спонсора збірної "Львівське", де кожен уболівальник може зробити свій вибір та віддати свій голос за найкращого гравця.



Кожен голос буде конвертовано спонсором в 1 гривню і надіслано на благодійність

"Мільйоні українців – одна країна!"

Онлайн-трансляція матчу буде у цій новині

Нагадаємо, що команда Олександра Петракова із 7 заліковими балами займає друге місце у групі В Ліги націй. Суперник — збірна Вірменії посідає останню строчку у групі.

Перша гра між цими національними командами проходила на стадіоні ЛСК у Лодзі і завершилась впевненою перемогою України — 3:0. Згадати відео забитих голів та найкращі моменти гри можна на Football.ua.