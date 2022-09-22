Ліга націй

У надважливій грі Україна зіграє проти аутсайдер своєї групи.

У поєдинку п'ятого туру Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти збірної Вірменії. Команди зійдуться у Єревані на стадіоні імені Вазгена Саркісяна 24 вересня о 16:00 за київським часом.

Крім України та Вірменії, групу В Ліги націй представляють збірні Ірландії та Шотландія, якій команда Олександра Петракова поступилась декілька днів тому.

Де дивитись матч Шотландія — Україна?

Протистояння будуть транслювати телеканал ICTV, що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2. А також гру покаже YouTube-канал УАФ. Трансляції будуть доступні лише на території України.

Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри. Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Перший поєдинок між командами Вірменії та України завершився впевненою перемогою команди Олександра Петракова — 3:0. Згадати відео забитих голів та найкращі моменти гри можна на нашому сайті.

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Вірменією та Україною у Єревані.