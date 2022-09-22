Після поразки від збірної Шотландії у рамках перенесеного матчу першого туру Ліги націй, збірна України втратила лідерську позицію у групі В.

Команда Олександра Петракова пропустила вперед збірну Шотландії, а сама займає друге місце із 7 заліковими балами.

Позаду України збірна Ірландії, яка набрала 4 бали та команда Вірменії, маюча в активі лише три очки.

 

 

 

Група B1
1 Шотландія Шотландія 4 9
2 Україна Україна 4 7
3 Ірландія Ірландія 4 4
4 Вірменія Вірменія 4 3

 

Нагадаємо, що друга гра між Україною та Шотландією пройде у Польщі, 27 вересня. До цього наша команда проведе матч проти Вірменії 24 числа.

 