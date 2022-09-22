Команда Олександра Петракова опустилась на одну позицію нижче.
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22 вересня 2022, 00:55
Після поразки від збірної Шотландії у рамках перенесеного матчу першого туру Ліги націй, збірна України втратила лідерську позицію у групі В.
Команда Олександра Петракова пропустила вперед збірну Шотландії, а сама займає друге місце із 7 заліковими балами.
Позаду України збірна Ірландії, яка набрала 4 бали та команда Вірменії, маюча в активі лише три очки.
Нагадаємо, що друга гра між Україною та Шотландією пройде у Польщі, 27 вересня. До цього наша команда проведе матч проти Вірменії 24 числа.