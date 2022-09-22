Ліга націй

Команда Олександра Петракова опустилась на одну позицію нижче.

Після поразки від збірної Шотландії у рамках перенесеного матчу першого туру Ліги націй, збірна України втратила лідерську позицію у групі В.

Команда Олександра Петракова пропустила вперед збірну Шотландії, а сама займає друге місце із 7 заліковими балами.

Позаду України збірна Ірландії, яка набрала 4 бали та команда Вірменії, маюча в активі лише три очки.

Група B1 1 Шотландія 4 9 2 Україна 4 7 3 Ірландія 4 4 4 Вірменія 4 3

Нагадаємо, що друга гра між Україною та Шотландією пройде у Польщі, 27 вересня. До цього наша команда проведе матч проти Вірменії 24 числа.