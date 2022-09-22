Ліга націй

На поєдинок призначено португальську бригаду арбітрів.

Головним арбітром на матч Ліги націй між Вірменією й Україною призначено португальця Жуана Піньєру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лінії працюватимуть Бруну Алвеш Жезуш, Лусіану Майя, резервний арбітр – Андре Нарсізу. За VAR відповідають Луїш Годінью та Бруну Естевеш.

Додамо, що цей арбітр обслуговував матч між Лейпцигом і Шахтарем (1:4) у Лізі чемпіонів.

Матч Вірменія — Україна відбудеться 24 вересня у Єревані. Початок поєдинку – о 16:00.