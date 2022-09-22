Ліга націй

Захисник готується до матчу із Вірменією.

Збірна Україна розпочала підготовку до матчу п'ятого туру групового етапу Ліги націй проти Вірменії, який пройде у Єревані.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до загальної групи національної команди повернувся захисник Віталій Миколенко.

"Водночас мікроушкодження Віталія Миколенка, як ми повідомляли раніше, виявилося несерйозним — лікарі збірної зняли невелике запалення м’язу, яке мало місце, і сьогодні захисник провів тренування в загальній групі", — йдеться у матеріалі УАФ.

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Вірменією та Україною у Єревані.