Ліга націй

Невдала серія англійців продовжилася.

Збірна Англії в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй гостювала в Італії зазнала поразки з рахунком 0:1.

Для команди Гарета Саутгейта це був уже п'ятий матч без переможного результату.

Востаннє така невдала серія виникала в англійців у 2014 році, повідомляє статистичний портал Opta.

Збірна Англії двічі програла Угорщині – 0:1 та 0:4, двічі грала внічию – проти Італії та Німеччини, а також програвала Італії – 0:1.

Зазначимо, що через цей результат англійці також вибули з елітного дивізіону Ліги Націй.