Невдала серія англійців продовжилася.
Гаррі Кейн, getty images
24 вересня 2022, 00:11
Збірна Англії в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй гостювала в Італії зазнала поразки з рахунком 0:1.
Для команди Гарета Саутгейта це був уже п'ятий матч без переможного результату.
Востаннє така невдала серія виникала в англійців у 2014 році, повідомляє статистичний портал Opta.
Збірна Англії двічі програла Угорщині – 0:1 та 0:4, двічі грала внічию – проти Італії та Німеччини, а також програвала Італії – 0:1.
Зазначимо, що через цей результат англійці також вибули з елітного дивізіону Ліги Націй.