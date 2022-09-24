Ліга націй

Півзахисник Барселони прокоментував трансферні чутки.

Центральний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс має менше року до завершення чинного контракту з клубом, чиїм вихованцем він є, тож не дивно, що довкола досвідченого виконавця постійно виникають чутки щодо можливої зміни місця роботи.

Однак наразі 34-річний футболіст не може нічого сказати щодо свого майбутнього, про що повідомив журналістам під час інтерв’ю перед матчем збірної Іспанії проти Швейцарії в рамках Ліги націй УЄФА.

"Я не можу вам нічого сказати з цього приводу, тому що не існує жодних домовленостей. Узагалі нічого, навіть незважаючи на чутки, які з'явилися останнім часом.

Подивлюся, як підуть у мене справи в цьому сезоні, але наразі я не маю офіційних пропозицій. Я хочу лише отримувати задоволення від гри, а потім побачу, що саме буду робити.

Зрозуміло, що мені вже не 20 років. Апріорі, це останній рік мого контракту, але в пресі було оприлюднено неправдиві речі.

Зокрема, я продовжую насолоджуватися кожною грою в національній збірній. Бути тут і бути капітаном цієї команди — це справжнє задоволення і гордість.

Матч зі Швейцарією буде дуже важким. Ми неодноразово стикалися один з одним. У них чудові гравці. Ми вийдемо перемагати, але це буде нелегко. Ми будемо вірні своєму стилю", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що матч Іспанія — Швейцарія відбудеться 24 вересня, о 21:45 за київським часом.