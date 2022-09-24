Французький захисник отримав ушкодження у грі за збірну.
Жюль Кунде, getty images
24 вересня 2022, 13:56
Збірна Франції в п’ятому турі Ліги націй УЄФА зуміла переграти Австрію на власному полі (2:0), але втратила захисника Жюля Кунде.
Як повідомляє видання Sport.es, захисник пропустить близько чотирьох тижнів через отриману травму.
Жюль Кунде отримав пошкодження в середині першої половини гри і не зміг продовжити зустріч. Він має травму лівого стегна.
Нагадаємо, що голкіпер збірної Франції Меньян ризикує залишитись на місяць поза грою через травму литки.