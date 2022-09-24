Головний тренер дав коментар напередодні гри Ліги націй.
Луіс Енріке, getty images
24 вересня 2022, 14:58
Збірна Іспанії у рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй зіграє на своєму полі проти Швейцарії.
Головний тренер іспанців Луїс Енріке дуже задоволений своєю командою.
"Це був найкращий тиждень тренувань з тих пір, як я став тренером команди. Навіть Борха і Ніко, які дебютують, — я з оптимізмом дивлюся на те, що нас чекає попереду.
Це був жорстокий тиждень, але навіть ті, хто буде трохи грати, на тому рівні, щоб конкурувати", — наводить слова Енріке Marca.
Нагадаємо, що матч Іспанія — Швейцарія відбудеться о 21:45. На нашому сайті доступний анонс зустрічі.