Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Чехія та Португалія.

Збірні Чехії та Португалії зіграють поміж собою в Празі на Еден Арені в рамках п'ятого туру Ліги націй УЄФА.

Ярослав Шилгави, після поразки від Іспанії (0:2), вирішив використати з перших хвилин Крала в центрі півзахисту, тоді як Барак, Шик та Гложек складуть повністю нову трійку нападу.

Фернанду Сантуш, на тлі поразки від Швейцарії (0:1), залучив до стартового складу Руї Кошту до рамки воріт, тоді як Далот та Руї зіграють на флангах захисту, а в центрі Діаш складе пару Данілу. Карвалью доповнить центральний трикутник, а Роналду та Бернанду Сілва долучаться до Леау в атаці.

Чехія: Вацлік — Зіма, Брабец, Емелка — Цоуфал, Соучек, Крал, Зєлєни — Барак, Шик, Гложек.

Запасні: Станек, Павленка, Калвач, Кухта, Гавел, Влканова, Кудела, Тецл, Чєрни, Шевчик.



Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Данілу, Руї — Карвалью, Фернандеш, Невеш — Б. Сілва, Роналду, Леау.