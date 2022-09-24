Ліга націй

Кіран Тірні травмувався у матчі з Ірландією та залишив поле вже у першому таймі.

У рамках поєдинку Ліги націй дивізіону Б у очному протистоянні зійшлися збірні Шотландії та Ірландії, які є суперниками України по групі.

Вже в першому таймі ірландці повели у рахунку завдяки голу капітана Ігана, проте цей пропущений м'яч став не єдиною проблемою для команди Стіва Кларка до перерви.

На 42-й хвилині зустрічі Шотландія втратила одного з ключових своїх гравців Кірана Тірні, який зазнав чергової травми і не зміг продовжити гру.

Тепер шотландський вінгбек ризикує не зіграти 27 вересня у вирішальному матчі проти України, в якому визначиться беззаперечний лідер групи та володар путівки до елітного дивізіону Ліги націй.

Зазначимо, що Кіран Тірні є головним конкурентом за позицією в Арсеналі для українця Олександра Зінченка, який цього разу не поїхав у розташування збірної через м'язове пошкодження.