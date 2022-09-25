Ліга націй

Коуч збірної Бельгії — про вирішальний матч Ліги націй.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував майбутній матч Ліги націй проти Нідерландів.

"Ми хочемо перемогти. Після поразки у Брюсселі (1:4) ми хочемо реваншу. Це ідеальна підготовка до чемпіонату світу, бо ми граємо проти гарного суперника.

Ми все ще можемо вийти у фінальну частину, але насамперед хочу бачити правильний настрій. Після сьогоднішньої гри буде вісім довгих тижнів (до чемпіонату світу), але сподіваюся, що ми зможемо добре завершити цей відрізок", - цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Перед останнім туром у Нідерландів 13 очок. Бельгія має у своєму активі 10 балів. У Польщі 4 пункти, Уельсу – 1.

Матч Нідерланди – Бельгія розпочнеться сьогодні о 21:45. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію.