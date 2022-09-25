Україна

Керманич "гірників" висловився про поразку своєї команди у товариському матчі з клубом вищого дивізіону Польщі.

Донецький Шахтар напередодні вирішив не гаяти дарма коштовний час перерви на міжнародні баталії, провівши контрольний поєдинок проти польського клубу Радом'як, який очолює колишній півзахисник "гірників" Маріуш Левандовські.

За підсумками цього матчу переможцем вийшла команда з Екстракляси (2:0). Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч підвів підсумки цього протистояння.

"Змушені у ці паузи грати, коли наші збірники виступають у національних командах. Використали тих футболістів, які залишилися, приєднали до них склад U-19, команду, яка грає в Юнацькій лізі УЄФА. Маємо заплановану роботу, гравці добре працюють, хотіли використати цю паузу, організувати цю гру проти команди серйозного рівня".

"Можемо сказати, що це рівень УПЛ, ця гра принесла нам достатньо інформації, як по інтенсивності, так і по тактиці. Подивитися на декількох футболістів, які не мають ігрової практики. Чи можемо ми розраховувати на них найближчим часом, бо незабаром гра з Металістом, а зі збірної гравці повернуться тільки за два дні до цього матчу. Буде дуже важко розраховувати на всіх".

"Рівень гравців з U-19? Зрозуміло, що це мікс досвіду та молодості, хоча не можу сказати, що наша перша команда дуже досвідчена, але це натхнення та бажання які вони мають... Був відчутний так званий "жим-жим", мандраж в передачах. На свому рівні у них більше часу на прийняття рішень і менше інтенсивність, менший темп".

"Сподіваюся, що за Шведом нічого страшного. Окей, програли, беремо в актив, але не люблю програвати ніколи. Рухаємося вперед. Футбол це емоції, є періоди в матчі, коли ти бачиш, що команда тисне, домінує, везе гру, і шляхом цього заслуговує на гол. Воно не приходило завжди трошки не вистачало. Бракувало трошки сміливості, активності", — сказав Йовічевіч в інтерв'ю пресслужбі Шахтаря.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд товариського матчу Радом'як — Шахтар ви можете на Football.ua.