До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.
Олександр Петраков, getty images
26 вересня 2022, 10:22
Збірна України завершить свої виступи на груповому етапі Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Шотландії.
Напередодні поєдинку, сьогодні об 11:30, відбудеться прес-конференція головного тренера Олександра Петракова.
Пропонуємо вам відео-трансляцію прес-конференції:
Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Україною та Шотландією.