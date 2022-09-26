Ліга націй

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.

Збірна України завершить свої виступи на груповому етапі Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Шотландії.

Напередодні поєдинку, сьогодні об 11:30, відбудеться прес-конференція головного тренера Олександра Петракова.

Пропонуємо вам відео-трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Україною та Шотландією.