Ліга націй

Колишній воротар збірної України поділився своїми думками щодо виступів національної команди.

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував перемогу збірної України над Вірменією у матчі Ліги націй, а також розповів про розмову з Маріушем Левандовські, який зараз очолює польський Радом'як, якому поступилися "гірники" у контрольній грі.

"Дійсно, незвично, що я не знаходжусь у збірній. У мене було п'ять вихідних, я провів їх з дітьми і радий цьому. Але я встиг з'їздити до хлопців у збірну і планую поїхати на останню гру у Краків. У мене теж болить серце, я переживаю. Я сказав, що я їх найвідданіший і запальний вболівальник. Тому буду поруч з командою.

Я завжди буду підтримувати хлопців. Розумію, що зараз тяжкий період. Коли немає емоцій... Не можуть люди весь час бути на якійсь ейфорії з тими подіями, що відбуваються в Україні. Є якийсь спад, якісь ями. Бачу, що хлопцям важко. Але вірю. Вони перемогли 5:0. Вірю, що ця перемога додасть їм впевненості. В останньому матчі нас влаштовує тільки перемога. Вірю в збірну.

Радом'як — Шахтар 2:0 Відео голів та огляд матчу

Розмова з Левандовські? Говорили про життя. Ми давно не бачились. Є що розказати, тому що у нього велика родина, у мене теж. Ми дуже тепло товаришували і зараз товаришуємо, але велика відстань не дозволяє бачитись. Я радий, що він тренує команду Екстракляси і бажаю йому, щоб у нього все було добре.

Він, як і всі поляки, переживає. Тим паче за нас, за друзів. Він телефонував мені, коли почалась війна, запрошував до Польщі. Говорив, що без питань допоможе мені з житлом і з усім, що буде потрібно. Я дуже вдячний йому, що він відгукнувся, і дуже радий бачити його", - сказав Пятов в інтерв'ю клубній прес-службі "гірників".

Матч Україна — Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.