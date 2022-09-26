Ліга націй

Важлива підтримка збірної України напередодні вирішального матчу.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за чотирма версіями Олександр Усик відвідав тренування збірної України, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Знаменитий боксер навідує в Польщі свою сім’ю, тому вирішив приїхати до готелю збірної разом із двома синами, аби підтримати національну команду. Нагадаємо, що вже завтра команда Петракова зіграє проти Шотландії за право підвищитись в елітний дивізіон Ліги націй.

Усик привітався з хлопцями перед початком вечірнього теоретичного заняття, а потім поїхав на тренування "синьо-жовтих".

Гра Україна — Шотландія відбудеться 27 вересня, о 21:45. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.