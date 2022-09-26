Україна

Дніпряни відновили тренування перед наступними матчами УПЛ та Ліги конференцій.

Сьогодні футболісти Дніпра-1 розпочали тижневий цикл підготовки перед поновленням матчів УПЛ та Ліги конференцій після міжнародної паузи. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За менш ніж два наступні місяці команда Олександра Кучера проведе півтора десятка ігор.

Вже сьогодні у загальній групі разом із усіма тренувався півзахисник Артем Громов, який відновився після травми, яку він отримав перед матчем із кіпрським Аполлоном.

Також зазначається, що досі у лазареті дніпрян перебувають Валерій Лучкевич та Еміліано Пуріта.

Крім цього, у тренувальному процесі взяв участь новачок команди — захисник Габріель Гомес, який раніше розповів про свою кар'єру.

Наступний матч Дніпро-1 проведе проти Львова. Гра відбудеться 1 жовтня.

Після трьох із чотирьох ігор Дніпро-1 набрав дев'ять очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.