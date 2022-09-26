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Бразильський захисник розповів про свій перехід до українського клубу.

Захисник Дніпра-1 Габріель Гомес прокоментував свій перехід до клубу УПЛ, а також поділився цікавими подробицями своєї кар'єри.

"Я починав, як і більшість дітей у Бразилії, граючи босоніж на вулицях, де я народився. А у школі на мене звернув увагу вчитель фізкультури, який також працював у футбольному клубі. Він побачив, що я відрізняюся від інших дітей, і незабаром привів мене в цей клуб. Так я в 10 років почав грати у футзал. А за три роки перейшов на звичайний футбол, і вже був упевнений, що це саме те, чого я хочу у своєму житті!

Я почав грати як півзахисник. Але коли прийшов у категорію до 17 років, під час тренування резервних спортсменів проти тих, хто був на перегляді, тренеру потрібен був хтось незадіяний, щоб скомплектувати захист. Цією особою виявся я. Того ж дня тренер зателефонував мені: "Я знаю, що тобі подобається грати в півзахисті, і ти чудовий гравець на цій позиції. Але в обороні я бачу для тебе надзвичайно успішну кар’єру та гравця, який зможе грати на найвищому рівні". І я зважився на зміни, адже завжди бажав великих досягнень.

Я завжди був великим фанатом Роналдіньйо та Неймара. У дитинстві ніколи не пропускав матчі за їхньою участю. Те, що вони можуть робити на поле – просто чарівно! Але після того, як я почав грати в обороні, орієнтирами для мене стали Тьяго Сілва і Серхіо Рамос. Вони є гравцями, які володіють усіма якостями чудового захисника. І вони зробили дуже успішну кар’єру.

Сьогодні центральний захисник – це не лише руйнівник. Сучасний футбол також вимагає від нас участі у побудові гри, хорошого пасу, читання гри, дій у повітрі, та, звичайно, найголовнішим залишається вміння грати у відборі один в один.

Можливості потрапити до Серії А? Якраз на початку цього року мене арендував клуб Америка Мінейро, який грає в еліті бразильського футболу. Але перед початком сезону я зазнав травми, через яку пропустив старт. Коли повернувся, місця у складі вже не було. Тому я вирішив покинути клуб у пошуках нових можливостей.

Я почув про варіант з Дніпром-1 від Жадера – бразильця, який грав в чемпіонаті України і сьогодні є своєрідним містком між клубами та деякими бразильськими гравцями. Все відбулося дуже швидко, оскільки справа підходила до кінця трансферного вікна, і я дуже радий, що все вийшло.

Як тільки я прибув, зрозумів, що це дуже кваліфікована команда з чудовими гравцями. Вони дуже якісні спортсмени на полі, і що справді привернуло мою увагу, так це атмосфера в роздягальні! Я вважаю, що з цією командою у нас є все, аби досягти всіх цілей сезону.

Війна в Україні та що про неї кажуть у Бразилії? Я знаю, що конфлікт загострився наприкінці 2021 року через геополітичні проблеми між двома країнами, і, на жаль, на початку 2022 року відбулося вторгнення… На початку року в Бразилії було багато розмов про війну, а зараз ЗМІ говорять не так багато, як раніше. Але ми стежимо за всім в інтернеті і сподіваємося, що це все скоро закінчиться.

Я знайомий з кількома бразильцями, які грали в Україні. Можу виокремити Пауліньйо Бою, який був помітним тут в українському футболі. Коли почалася війна, він повернувся до Бразилії, щоб грати за Америку на правах оренди – саме там ми зустрілися. Він був тим, хто підтримав мене у рішенні приїхати сюди, додав мені впевненості у прийнятті цього виклику у моїй кар’єрі. Що стосується Дугласа Баселара, то я багато чув про нього, але не знайомий з ним особисто. Це гравець, який, безумовно, є орієнтиром для бразильців, що приїжджають в українські клуби.

Немає змоги допомогти команді в єврокубках? Немає ніякого розпачу. Навпаки це мотивує мене працювати наполегливіше, щоб потрапити до складу на чемпіонат. Водночас я з великою повагою ставлюся до всіх товаришів по команді, з якими ми разом працюємо. Я приїхав у Дніпро-1, перш за все, щоб допомогти клубу досягти поставлених завдань на сезон. А якщо вдається робите свій внесок у це на полі, то ще краще", - наводить слова Гомеса прес-служба Дніпра-1.

Після трьох ігор із чотирьох Дніпро-1 набрав дев'ять очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч дніпряни проведуть проти Львова. Гра відбудеться 1 жовтня.