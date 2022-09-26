Іспанія

Для цього трансферу каталонському клубу знову доведеться продавати футболістів.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілву може продовжити свою кар'єру у складі Барселони. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 28-річний португалець є головною метою каталонського клубу на літнє трансферне вікно наступного року.

Головний тренер команди Хаві хоче мати досвідченого футболіста, який чудово ладнає з позиційним футболом.

Також наголошується, що для цього переходу "блаугранас" доведеться розлучитися з кількома футболістами через фінансові проблеми клубу.

Очікується, що "міщани" вимагатимуть за гравця близько 80 мільйонів євро, а якщо враховувати бонуси, то сума може сягнути до 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Бернарду провів 10 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.