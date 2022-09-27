Ліга націй

Відбулися чергові матчі шостого туру Ліги націй.

Завершилися заключні поєдинки шостого туру Ліги націй у четвертій групі Дивізіону С.

У першому матчі збірна Грузії, яка вже забезпечила місце у Дивізіоні В, у гостях обіграла Гібралтар із рахунком 2:1. Перемогу грузинам принесли забиті м'ячі у виконанні Кварацхелії та Цитаїшвілі. У господарів єдиний м'яч забив Еннслі.

Після шести ігор Грузія набрала 16 очок і впевнено посіла перше місце, а у Гібралтару лише один бал та команда зіграє у плей-офф за збереження прописки у Дивізіоні С.

Гібралтар — Грузія 1:2

Голи: Еннслі, 75 — Кварацхелія, 19 (пенальті), Цитаїшвілі, 48.

У другій грі Болгарія у гостях мінімально обіграла Північну Македонію з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Десподов, коли гості перебували у більшості після вилучення Тодороскі на 14 хвилині матчу.

Після шести ігор Болгарія набрала дев'ять очок і посіла друге місце у групі, а у Північної Македонії – сім балів та третій рядок.

Північна Македонія — Болгарія 0:1

Гол: Десподов, 50.

Насамкінець відбувся заключний матч другої групи у Дивізіоні D, у якому збірна Естонії в гостях розгромила Сан-Марино з рахунком 4:0.

Після чотирьох ігор Естонія явний лідер групи з максимальними 12 очками, а у Сан-Марино – нуль балів та останнє місце після Мальти.

Сан-Марино — Естонія 0:4

Голи: Анієр, 38, 77, Теністе, 56, Саппінен, 66.