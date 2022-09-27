Ліга націй

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У заключному матчі шостого туру Ліги націй у Дивізіоні А збірна Англії на своєму полі поділила очки із національною командою Німеччини. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму зусиллями Гюндогана, а згодом Гаверц подвоїв перевагу німців. Англійці змогли зібратися і двічі вразили ворота суперника завдяки голам Шоу та Маунта. Потім Кейн вивів англійців уперед, але Гаверц оформив дубль і зрівняв рахунок.

Огляд матчу

Англія — Німеччина 3:3

Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пенальті) — Гюндоган, 52 (пенальті), Гаверц, 67, 87.

Англія: Поуп, Джеймс, Магуайр, Стоунз (Уокер, 37), Даєр, Шоу, Райс, Фоден (Сака, 66), Беллінгем (Хендерсон, 90), Кейн, Стерлінг (Маунт, 66).

Німеччина: тер Штеген, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Госенс, 68), Гюндоган, Хофманн (Вернер, 46), Кімміх, Гаверц (Белла-Кочап, 90), Сане (Гнабрі, 68), Мусіала (Мюллер, 79).

Попередження: Шлоттербек.

Джерело: MEGOGO