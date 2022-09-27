Ліга націй

Український захисник висловився про майбутній матч із шотландцями у Лізі націй.

Збірна України у рамках заключного матчу шостого туру Ліги націй у Дивізіоні В зіграє проти національної команди Шотландії.

Центральний захисник української команди Ілля Забарний поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння, в якому визначиться володар путівки до елітного дивізіону Ліги націй.

"Не здивувало, що Тимчик забив Вірменії, бо грали в п'ять захисників, а крайні оборонці мали можливість підніматися вище. Він підключився до атаки і молодець, який забив. Це великий плюс для захисника. Звичайно, забити за свою головну команду – це як мрія, і я хочу це зробити, але так само, як і отримати позитивний результат і якнайкраще зіграти, це головне.

Ми знаємо сильні якості суперника, вивчаємо їх. Вже не вперше граємо з такими командами, які добре виглядають на другому поверсі. Це для нас не буде несподіванкою, ми підготуємось. Це неважливо, грав ти чи не грав у попередніх матчах. Потрібно брати реванш, бо ми одна команда. Якщо гратиму — віддаватимуся на всі сто!

Це дуже важливий матч для збірної та нашої України. Тому просимо вас прийти на стадіон та підтримати команду", – сказав Забарний для ВЗБІРНА.

Матч Україна – Шотландія пройде сьогодні, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова та відео онлайн-трансляція матчу.