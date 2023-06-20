Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної України висловився про перемогу над Мальтою у відборі на ЄВРО-2024.

Національна збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Віктора Циганкова на 72-й хвилині.

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін поділився враженнями від цієї гри, висловився про роботу з тренером воротарів Рустамом Худжамовим, подякував вболівальникам за підтримку та розповів про свої очікування від майбутнього молодіжного чемпіонату Європи, який стартує вже 21 червня.

"Звісно, добре, що не пропустили. Всі воротарі люблять не пропускати. Найголовніше – щоб команда перемогла. Звісно, не вдалося забити більше одного м'яча, але три очки взяли — це найголовніше. Продовжуємо свій шлях. Було не так багато часу, але всі хотіли та намагалися як губка увібрати те, що вимагає головний тренер. Тому добре, що перемогли. Не так, як нам хотілося, але шість очок є".

"Робота з Худжамовим? Звісно, є щось нове. Кожен тренер – чи то головний, чи по голкіперам – має свій підхід. З кожним тренером щось нове вчиш, нові вправи. Дуже приємно, що є така нагода попрацювати з Рустамом. Для мене це дуже чудово. Пам'ятаю, як був малий, то ще дивився, як він грав у «Шахтарі», і ще раніше – у ФК Харків. Для мене це дуже приємно: людина, яка пограла, і тільки розпочинає свій тренерський шлях. У нього ще все попереду".

"Після УПЛ для мене будь-який матч з уболівальниками – як бальзам на душу. Це правда – без уболівальників не той футбол. Тому я радий, що навіть у Словаччині люди прийшли за нас уболівати. Це дуже круто, хочеться, щоб ми якомога скоріше грали в себе вдома, тоді, вважаю, підтримка буде скаженою".

"Якби не було бажання, на молодіжний Євро-2023 не їхав би. Дуже хочеться спробувати свої сили з найкращими країнами, що там представлені. Для мене це дуже велика честь – поїхати сюди. Тим паче, для мене ця молодіжна збірна не нова й не чужа. Дуже хочеться туди поїхати. Звісно, хотілося б більше часу мати між цією грою та першою на молодіжному Євро, але будемо виходити з цієї ситуації та представляти свою країну", — сказав Анатолій Трубін у коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Україна — Мальта ви можете на Football.ua.