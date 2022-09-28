Ліга націй

Український нападник висловився про нічию з шотландцями в Лізі націй.

Національна збірна України завершила груповий етап Ліги націй дивізіону B на другому місці, зігравши в останньому турі у нульову нічию із Шотландією.

Нападник "жовто-синіх" Роман Яремчук поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Я думаю, що до хлопців немає запитань. Кожен футболіст сьогодні дійсно був заряджений, викладався на 100 відсотків. Звичайно, не вийшло, завдання не виконали — на чемпіонат світу не вийшли, в дивізіон А Ліги націй теж. Не склався цей рік для збірної.

У нас хороша бойова команда, є багато молоді та великий потенціал. Зараз багато молодих футболістів. Думаю, будуть викликатись гравці з молодіжки. Ви самі знаєте, що збірна вміє грати у футбол. Питання в тому, щоб нас направили і показали, як це робити", — сказав Яремчук в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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