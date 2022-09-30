Ліга націй

Контракт 66-річного іспанця був розрахований до кінця 2022 року.

Федерація футболу Вірменії на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера національної команди Хоакіна Капарроса.

Контракт 66-річного іспанця було розраховано до кінця 2022 року, але сторони ухвалили взаємне рішення розірвати угоду достроково.

Капаррос очолив збірну Вірменії у березні 2020 року. Разом з нею він виграв групу Дивізіону С та піднявся до Дивізіону В Ліги націй. Під його керівництвом команда встановила рекордну серію без поразок – дев'ять поєдинків.

Нагадаємо, у вересні Вірменія ступила Ірландії (2:3) та Україні (0:5). За підсумками розіграшу Ліги націй Вірменія вилетіла до Дивізіону С.