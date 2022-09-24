Ліга націй

Фахівцю не було кому задавати питання.

Після розгромної поразки збірній Україні, головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав дуже коротку прес-конференцію.

Виявилось, що просто не було кому задавати питання. Журналісти вирішили бойкотувати його прес-конференцію. Про це повідомляє sport.news.am.

Мета бойкоту — звільнити Капарроса зі своєї посади. Результати збірної Вірменії досить погані: команда програла останні чотири матчі у Лізі націй та займає останнє місце у таблиці.