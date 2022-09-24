Фахівцю не було кому задавати питання.
Хоакін Капаррос, Getty Images
24 вересня 2022, 21:00
Після розгромної поразки збірній Україні, головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав дуже коротку прес-конференцію.
Виявилось, що просто не було кому задавати питання. Журналісти вирішили бойкотувати його прес-конференцію. Про це повідомляє sport.news.am.
Мета бойкоту — звільнити Капарроса зі своєї посади. Результати збірної Вірменії досить погані: команда програла останні чотири матчі у Лізі націй та займає останнє місце у таблиці.