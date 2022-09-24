Після розгромної поразки збірній Україні, головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос дав дуже коротку прес-конференцію.

Виявилось, що просто не було кому задавати питання. Журналісти вирішили бойкотувати його прес-конференцію. Про це повідомляє sport.news.am.

Мета бойкоту — звільнити Капарроса зі своєї посади. Результати збірної Вірменії досить погані: команда програла останні чотири матчі у Лізі націй та займає останнє місце у таблиці.

# 24 ВЕРЕСНЯ 2022 И О
Група B1
1 Україна Україна 5 10
2 Шотландія Шотландія 4 9
3 Ірландія Ірландія 4 4
4 Вірменія Вірменія 5 3