Ліга націй

Коментар захисника напередодні матчу з іспанцями.

Захисник Інтера та збірної Італії Франческо Ачербі поділився думками напередодні півфінального матчу Ліги націй проти іспанців.

"Іспанію ми поважаємо, але не боїмося. Знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Це важливий матч. Ми хочемо перемогти та вийти у фінал.

Чи я готовий? Я був готовий уже через день після фіналу у Стамбулі. Наступного дня я провів у роздумах про те, що можна було б зробити, щоб уникнути поразки.

Такі результати трапляються, головне — ставати краще з кожним днем. Я в збірній, і зараз усі мої думки тут. Мені не потрібна якась додаткова мотивація", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА.

Матч Іспанія — Італія відбудеться 15 червня, початок — о 21:45. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію.