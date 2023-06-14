Україна

Іспанець підтримає Україну.

Легенда Барселони Жерар Піке візьме участь у благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України, про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram.

Матч відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж. Зазначимо, що два капітани обиратимуть свої команди з пулу, до складу якого ввійдуть деякі з найвидатніших футболістів сучасної епохи, а також низка запрошених знаменитостей.

Цього дня також буде звучати жива музика на стадіоні завдяки концерту біля поля під час тривалої 45-хвилинної перерви.

До речі, команду Зінченка очолить колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що DAZN випустив фільм "Лист з України" за участі Андрія Шевченка.