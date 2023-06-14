Ліга націй

Слова іспанського форварда напередодні півфіналу Ліги націй.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората поділився думками напередодні півфінального матчу Ліги націй проти італійців.

"Для мене головне, щоби команда перемагала, а не я забивав. Без такого настрою, можливо, я особисто забивав би більше, але це могло б коштувати мені можливості грати в такій кількості топклубів і виграти з ними стільки трофеїв.

Просто хочу, щоб Іспанія перемагала, і неважливо, заб'ю я чи залишуся на лаві запасних... Я завжди був гравцем, який думає лише про команду. Очевидно, якщо я заб'ю і тим допоможу команді, відчуття будуть фантастичними.

Ми хочемо виграти цей турнір, хочемо завершити розіграш Ліги націй завоюванням титулу. Це було б неймовірно. Виграти трофей зі збірною стало б втіленням мрії, і зараз ми маємо чудовий шанс зробити це.

Потенційно у нас попереду два матчі: півфінал та фінал, але на цю мить ми повністю зосереджені на півфінальній зустрічі з Італією", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА.

Матч Іспанія — Італія відбудеться 15 червня, початок — о 21:45. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію.