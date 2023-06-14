Україна

До вашої уваги пряма трансляція перехідного матчу плей-оф за місце в УПЛ.

У рамках перехідного матчу плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон рівненський Верес зустрінеться із запорізьким Металургом.

Гра пройде на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Бондаренко, а його помічниками призначено Олександра Павлінова та Віталія Сухіна. За системою відеоповторів слідкуватиме Ігор Пасхал, а його асистентом призначено Олександра Корнійка.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, перший матч між командами завершився з рахунком 1:0 на користь запорізької команди.