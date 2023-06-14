Ліга націй

Наставник збірної Італії поділився очікуваннями від фіналу чотирьох Ліги націй.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував майбутній фінал чотирьох Ліги націй.

"Груповий етап склався непросто і зовсім не так, як ми розраховували. Ми не були впевнені, що вийдемо до плей-оф, оскільки група була дуже сильна, а ми робили перебудову в команді. Думаю, ми зробили хорошу роботу з огляду на те, як ми склали всі елементи разом і здобули дві найважливіші перемоги на фініші.

Поразка від Німеччини (2:5)? Ми програли, бо Німеччина грала дуже добре, але тоді був відкритий матч. Він міг закінчитись з рахунком 5:4. Ми створили багато моментів, але суперник забив більше. Це була відкрита гра, і суперник заслужив на перемогу. Потім ми провели два хороші матчі, в яких гравці були в хорошій формі, незважаючи на низку травм. У будь-якому випадку, у групі з чотирма командами може статися все, що завгодно, особливо коли група настільки збалансована.

Виклик до збірної Распадорі? Ми викликали його до збірної, коли він був ще дитиною, і взяли його з собою на Євро-2020, щоб він здобув досвід. Йому сильно допомогли матчі у складі Наполі у Лізі чемпіонів. Саме в таких матчах має брати участь молодий футболіст, щоб додавати та виходити на більш високий рівень. Джакомо вміє все що потрібно, але він ще дуже молодий, тому не варто чинити на нього занадто великий тиск. Просто дозвольте йому прогресувати. Можливо, він буде робити помилки, але це єдиний спосіб стати кращим.

Отримую велике задоволення, коли даю молоді грати у відповідальних матчах. Це нормально, коли ти програєш, коли тебе критикують, але ми повинні вважати, що склянка наполовину повна. Участь у матчах такого калібру, безперечно, допомагає молоді зростати.

Кожна команда, якій під силу вийти у фінальний турнір, сильна. Важко виділити когось, хто поступався б за силою. Іспанія не змінилася, так що на нас чекає важке випробування, як і завжди. Хорватія, якщо не помиляюся, демонструє останні вісім років чудові результати. А ще є Нідерланди. Впевнений, це буде визначний турнір", - наводить слова Манчіні прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Італія зіграє проти Іспанії. Гра пройде завтра, 15 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

В іншому півфіналі між собою зіграють збірні Нідерландів та Хорватії. Гра пройде сьогодні, 14 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.