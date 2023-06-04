ЧМ-2015 (U20)

Дивіться відео найкращих моментів матчу юнацького чемпіонату світу U-20, що відбувся 4 червня 2023 року, 00:00.

Напередодні відбулась чвертьфінальна гра юнацького чемпіонату світу в категорії U-20, який цими днями проходить в Аргентині.

Збірна Колумбії зустрічалась із представниками Італії на полі Естадіо Сан-Хуан дель Бісентенаріо.

Європейська збірна вийшла вперед уже на самому початку протистояння, після чого закріпила свою перевагу голом незадовго до перерви.

У другому таймі Італія не втрачала ініціативу, бо одразу після відпочинку довела розрив за рахунком до трьох м’ячів, і лише після цього суперники знайшли в собі сили на відповідь.

Однак Колумбія так і обмежилась лише одним голом, тож залишила турнір.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колумбія — Італія на чемпіонаті світу U-20:

Колумбія U-20 — Італія U-20 1:3

Голи: Торрес, 49 — Касадеї, 9, Бальданці, 38, Еспозіто, 46

Колумбія U-20: Маркінес — Салазар, Камарго, Альварес, Хосе (Тентон, 46) — Торрес (Кабесас, 69), Молано — Кортес (Монсалве, 90+2), Аспрілья, Маньома (Луна, 46) — Гутьєррес (Кастілья, 84).

Італія U-20: Депланше — Дзанотті, Гіларді, Гваріно, Туріккія — Праті — Джоване (Ліпані, 60), Касадеї — Бальданці (Дель’Інноченті, 90+6) — Еспозіто (Фонтанароза, 90+6), Амброзіно (Монтеваго, 69).

Попередження: Камарго, Кабесас, Молано, Салазар — Касадеї, Монтеваго, Праті, Дель’Інноченті.