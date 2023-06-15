Ліга націй

Командам не вистачило основного часу для з'ясування сильнішого, тому футболістам Залтко Далича довелось дотискати суперників у додаткові пів години ігрового часу.

Червнева міжнародна павза для українців розпочалась ще в перший день цього тижня, тоді як до основної частини протистоянь ще потрібно було дістатись. Однак не тільки за перебігом кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в Німеччині ми будемо спостерігати найближчими тижнями, оскільки фінальній частині Ліги націй УЄФА буде присвячено одразу три вечори за найближчі п’ять днів. Стартували ми одразу з півфінального раунду, який відкривали господарі міні-турніру в форматі "фіналу чотирьох", нідерландці, а також хорвати, що навідались до них у гості до Роттердаму.

Першим, що привернуло до себе увагу на цій грі, були дві потужні групи вболівальників команд по обидва боки трибун, які ні на мить не давали нам засумувати за ходом гри. Хоча й на її початку всі передумови для цього були – боязкий футбол від обох команд не мав на меті сподобатись глядачу, а радше вбезпечував футболістів Рональда Кумана та Златко Далича від серйозних проблем у захисті. Відчувалось, що все ж таки завершення клубного сезону відбулось зовсім нещодавно.

Але на 34 хвилині ситуація різко змінили напрямок розвитку, оскільки Нідерланди вистраждали забитий м’яч із напівмоменту всередині чужого штрафного. Віффер виштовхнув м’яч на правий фланг під удар Малену, а той прицільно пробив під дальню стійку. Вагу цього випаду "ораньє" було важко переоцінити, оскільки хорвати так і не знайшли в собі сил на гідну відповідь до перерви, тож Даличу довелось працювати над тактикою вже під час короткої павзи.

"Картаті" одразу після відновлення гри вирішили захоплювати простір на чужій половині, що зрештою призвело до цілком необов’язкової помилки Гакпо на лівому фланзі власного штрафного. Коді заснув із м’ячем у ногах, після чого був одразу атакований Модричем, а вже наступним рухом потягнув суперника на газон. Пенальті довірили пробивати Крамаричу й він спокійно на досвіді спрямував м’яч точно в центр воріт.

Уся магія від гостьового колективу полягала в тому, що це був їхній перший навіть неповноцінний гольовий момент біля чужих воріт, але вже незабаром із ситуації з мізерним шансом на гол вони зуміли забити вдруге. Це простріл від Іванушеца з лівого флангу штрафного припав точно на ногу Пашаличу, який перевів м’яч у дальній кут.

На годиннику арбітра тоді тривала 73 хвилина, тож набирати обертів у Нідерландів часу залишалось обмаль. Куман робив багато замін, які зрештою призвели до перебудови команди на гру з трьома захисниками, але такими самими діями, але в напрямку захисту, займався Далич, тож рівновага на полі зберігалась чинною. Допоміг лише вдалий для господарів випадок у центрі чужого штрафного аж на шостій компенсованій хвилині.

Ланг тоді отримав відскок від серії рикошетів і в один дотик потужним ударом спрямував м’яч під поперечину. Таким чином гру вдалось перевести в додатковий час, першу половину якого відкривав шокуючий дальній постріл від Петковича з лівого флангу під ближню стійку. Хорвати тоді були змушені перебудовуватись назад під наступальні дії й просто встигли зробити правильні кроки раніше за суперників.

А далі вже була справа техніки та шаленого досвіду окремих виконавців "картатих". Зокрема, Луки Модрича, якому на 116 хвилині дали пробити пенальті, який на собі заробив той самий центральний нападник за фол проти Маласії. Не варто зайвий раз згадувати, що трохи раніше Хорватія створила й без того достатньо моментів для того, аби добити опонентів. А Модрич тим часом поклав удар у правий верхній кут.

Фінальний свисток румунського арбітра Іштвана Ковача відправив до фіналу Ліги націй УЄФА збірну Хорватії, тоді як Нідерланди зупинилась за крок до вирішального матчу в битві за трофей та зіграє на кілька годин раніше в матчі за третє місце в неділю, 18 червня. Суперників обидвох команд визначить дуель Іспанії та Італії.Нідерланди —2:4Мален, 34, Ланг, 90+6 — Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)Бейлов — Думфріс, Гертрейда, ван Дейк, Аке (Маласія, 106) — Віффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, Ф. де Йонг — Мален (Бергвейн, 75), Гакпо (де Рон, 106), Сімонс (Веггорст, 64).Лівакович — Юранович (Станішич, 78), Шутало (Петкович, 91), Віда, Перішич — Модрич (Барішич, 119), Брозович, Ковачич — Пашалич, Крамарич (Ерлич, 90+1), Іванушец (Влашич, 78).Попередження: Ф. де Йонг, Копмейнерс, Маласія — Брозович, Пашалич, Брозович, Лівакович