Ліга націй

Коментар захисника напередодні матчу з італійцями.

Захисник збірної Іспанії Хорді Альба поділився думками напередодні півфінального матчу Ліги націй проти італійців.

"Сподіваюся, ми зможемо здобути трофей, але ми знаємо, що на нас чекає зустріч з однією з найкращих збірних у світі. Щоб виграти цей трофей, потрібно перемогти дві справді сильні команди. Буде складно, але ми підходимо до цього півфіналу у хорошому стані.

Італія – дуже сильна команда. Ви маєте зіграти на максимумі, якщо хочете її перемогти. Безперечно, це одна з найкращих збірних у світі. Мені пощастило виграти у них неодноразово, так і, на жаль, не пощастило програвати неодноразово", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з хорватами.

Матч Іспанія — Італія відбудеться 15 червня, початок — о 21:45. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію.