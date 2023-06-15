Ліга націй

Іспанський півзахисник — про майбутню гру.

У рамках півфіналу Ліги націй на нас чекає протистояння між Іспанією та Італією, яке пройде на стадіоні Де Гролс Весте у Нідерландах.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві очікує непростого протистояння з італійцями, проте хоче виграти турнір.

"Завжди важко змагатися з такою грізною командою, як Італія, але ми постараємося викластися по максимуму і дізнатися про суперника якнайбільше, щоб здобути перемогу.

Однак наша головна мета – виграти Лігу націй та привезти трофей додому", — наводить слова Гаві офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліги націй Іспанія — Італія розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.