Ліга націй

Голкіпер збірної Італії — про майбутній матч проти іспанців.

У рамках півфіналу Ліги націй на нас чекає протистояння між Іспанією та Італією, яке пройде на стадіоні Де Гролс Весте у Нідерландах.

Голкіпер італійців Джанлуїджі Доннарумма дав коментар напередодні гри.

"Іспанія – сильний суперник. У іспанців своя манера гри. Ми знаємо, що вони молода, але дуже сильна команда. Втім, ми готові до зустрічі з нею і намагаємося підготуватися до цього матчу якнайкраще. Намагатимемося рухатися вперед і перемогти, щоб вийти у фінал.

Вигравати трофеї завжди приємно, і ми докладемо всіх сил заради цього. Це стане важливим кроком у майбутнє, дасть нам великий поштовх і потрібний психологічний стан. Ми сподіваємось, що зможемо пройти весь шлях до кінця та виграти Лігу націй", — наводить слова голкіпера офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліги націй Іспанія — Італія розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.