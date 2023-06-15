Ліга націй

Коментар тренера напередодні матчу з італійцями.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився думками напередодні півфінального матчу Ліги націй проти італійців.

"Команда вдосконалюється. Я переконаний, що сьогодні на нас чекає чудова гра. Нам здається, що ми на правильному шляху до створення нового, сильного та неповторного футбольного бренду. Матч проти Італії буде рівним. Ми знаходимося приблизно на одному рівні. Показники команд досить схожі. Тож долю матчу вирішать дрібниці. Постараємося перевершити суперника у цих дрібницях — у цьому криється запорука успіху.

Вважаю, що нестача часу – головний мінус тренера національної команди. Але ми до цього звикли. Було б чудово, якби у нас було більше часу на підготовку, але ми маємо невелику перевагу, попри малу кількість тренувань. У нас у команді топові гравці, які швидко засвоюють усе, що ми говоримо.

Ми взагалі не думаємо про те, щоб "уникати" матчу за третє-четверте місце. Єдине, про що я думаю, це про вихід у фінал. Я підходжу до цього матчу, як до останнього. Я завжди грав і тренував так, ніби це останній матч у моєму житті. Завтрашнього дня не існує.

На кону стоїть трофей. Ми чудово попрацювали цього тижня і добре підготувалися. Родрі та Ляпорт займатимуться у загальній групі сьогодні ввечері. Ці хлопці приєдналися до нас в останній момент, але у них неймовірна мотивація. Сьогодні ввечері дам хлопцям вказівки. Правила для всіх, у тому числі для цих двох гравців", — цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з хорватами.

Матч Іспанія — Італія відбудеться 15 червня, початок — о 21:45. На Football.ua очікуйте текстову онлайн-трансляцію.