Ліга націй

Герой серії пенальті про Хорватії прокоментував успіх своєї збірної.

Збірна Іспанії напередодні у видовищній серії післяматчевих пенальті здолала Хорватію та здобула головний трофей Ліги націй УЄФА.

Хорватія — Іспанія 0:0 (4:5 — пен.) Огляд фінального матчу Ліги націй

На рахунку воротаря "Фурії Роха" Унаї Сімона залишились одразу два відбиті пенальті під час футбольної лотереї, тож після завершення гри він прокоментував власні емоції.

"Це був дуже напружений матч, але нам удалось відбити всі їхні контратаки. У суперників були два справжні танки попереду, але Ле Норман, Лапорт і Начо зуміли їх зупинити.

Я не очікував, що ми дійдемо до пенальті, але головне, що в підсумку ми виграли трофей.

Я присвячую цей здобуток усім гравцям і тренерському штабу, який, зокрема, вів нас ще на початку Ліги націй", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що найкращим гравцем Ліги націй УЄФА визнали півзахисника збірної Хорватії.