Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував перемогу в Лізі націй.

Напередодні за підсумками видовищної серії післяматчевих пенальті збірна Іспанії у здолала Хорватію та здобула головний трофей Ліги націй УЄФА.

Хорватія — Іспанія 0:0 (4:5 — пен.) Огляд фінального матчу Ліги націй

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте після завершення церемонії нагородження залишив свій коментар щодо виступу команди.

"Ми вичавлювали максимум із наших гравців і зараз ми цілком задоволені досягнутим. У мене немає слів, щоб описати те, що я відчуваю. Команда показала приклад професіоналізму.

Особисто я дуже спокійно ставився до серії пенальті. Я сказав хлопцям пробивати свої удари з холодною головою, а там уже як вийде. Вони й без того були для мене чемпіонам, але додатково це вдалось підтвердити на практиці. Вони на це заслужили.

Тепер у нас буде кілька днів на відпочинок. Небагато, тому що ми вже повинні думати про вересень і кваліфікацію до Євро-2024. Але спочатку — насолодіться цією перемогою, тому що це щось неймовірне.

Ми повинні цінувати це досягнення, тому що в дивізіоні A зібрано 16 найкращих команд Європи. Я грав у різних фіналах і ціную вихід до цього. Ми зіткнулись із віце-чемпіонами світу, тому це — велика перемога.

Раніше в мене були трохи інші обов’язки в системі нашого футболу й я виконував свою роботу з нижчими рівнями збірних. Але коли мене зробили головним тренером, з’явився якийсь поклик до змагання.

Я добре знаю цю команду й знаю, що вони — переможці, і вони продовжуватимуть перемагати й надалі. Я радий за Іспанію, і, сподіваюся, цей успіх знову пробудить ентузіазм, і ми всі знову будемо пишатися національною збірною.

Перемога додає нам певного шарму, і я сподіваюся на ще більші досягнення в майбутньому. Після великих перемог усі проєкти стають кращими, тож це дасть нам певний спокій та впевненість.

План полягав у тому, щоб отримати найкраще від нашої гри та стримати переваги суперників. Ми дуже добре боролись, але гра все одно була рівномірною, тому що це — фінал. Вони завжди такі.

Я дуже ціную цю перемогу, тому що вона була здобута в грі проти серйозного суперника. Я — палкий шанувальник Модрича й радий, що він продовжує грати. Чим більше, тим краще.", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що найкращим гравцем фінальної частини Ліги націй УЄФА визнали півзахисника збірної Хорватії.