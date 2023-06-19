Ліга націй

Поразка боляче вдарила по хорватах.

Захисник збірної Хорватії Йосип Юранович прокоментував поразку в фіналі Ліги націй проти Іспанії.

"Шкода, що мені не вдалося пробити краще, коли був момент, але треба перевернути цю сторінку. Наступного року Євро-2024, і у нас попереду відбіркові матчі. Треба стати ще сильнішим.

Обидві команди грали дуже добре, і зараз у нас гіркий посмак. Ми були близькі до трофея, але не перемогли", — сказав гравець.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Іспанія матчі Ліги націй.