Поразка боляче вдарила по хорватах.
Йосип Юранович, сайт УЄФА
19 червня 2023, 11:45
Захисник збірної Хорватії Йосип Юранович прокоментував поразку в фіналі Ліги націй проти Іспанії.
"Шкода, що мені не вдалося пробити краще, коли був момент, але треба перевернути цю сторінку. Наступного року Євро-2024, і у нас попереду відбіркові матчі. Треба стати ще сильнішим.
Обидві команди грали дуже добре, і зараз у нас гіркий посмак. Ми були близькі до трофея, але не перемогли", — сказав гравець.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Іспанія матчі Ліги націй.