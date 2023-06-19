Ліга націй

Коментар хорватського наставника після поразки в Лізі націй.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував поразку в фіналі Ліги націй проти Іспанії.

"По-перше, хочу привітати Іспанію та своїх гравців із чудовим матчем. Хочу подякувати вболівальникам за неймовірну підтримку. Ми програли, це погано, але ми маємо пишатися.

Ми вийшли у фінал, але не виграли. Іноді ти перемагаєш, іноді програєш. Ставки були дуже високі. Ми знову відіграли 120 хвилин. Ми показали клас, грали на рівних, нам нема про що шкодувати.

Нині всім нам дуже важко. Шкода, що ми не виграли трофей. Але ми маємо пишатися. Треба трохи від цього відпочити. Було багато емоцій та адреналіну", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Іспанія матчі Ліги націй.