Ліга націй

Організатори змагань обрати чотири найкращих взяття воріт.

Залишився позаду третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА, перемогу в якому цього разу здобула збірна Іспанії, що напередодні обіграла Хорватію в захопливій серії післяматчевих пенальті.

Організатори змагань після завершення церемонії святкування почали підбивати підсумки цього міні-турніру в так званому "форматі чотирьох", і вирішили, зокрема, обрати автора найкращого результативного пострілу з-поміж чотирьох варіантів.

Усього за чотири гри команди забили 14 голів, тоді як найбільш результативною виявилась гра за участі Нідерландів та Хорватії в півфіналі (2:4), а найменш результативною — власне фінальний матч (0:0 в основний час).

До переліку претендентів потрапили:

– Федеріко Дімарко (Італія) / проти Нідерландів (3:2);

– Бруно Петкович (Хорватія) / проти Нідерландів (4:2);

– Маріо Пашалич (Хорватія) / проти Нідерландів (4:2);

– Доніелл Мален (Нідерланди) / проти Хорватії (2:4).

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна нижче в цій новині та на офіційному сайті УЄФА.