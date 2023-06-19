Ліга націй

Голландець висловився після матчу за третє місце ЛН.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку своєї команди в матчі за третє місце Ліги націй (2:3).

"Ми не повинні були грати так, як це робили в першому таймі. На мою думку, річ тут не в тактиці. Справа у відношенні до своїх обов'язків та виконання ігрових завдань. Подібне бувало нерідко й у минулому, але я не пам'ятаю, щоб ми грали так 45 хвилин.

Це цілком моя вина, що я не зміг донести до футболістів, наскільки важливо грати відповідально, оборонятися та доглядати свого гравця. Як ми почали робити це у другому таймі. Ми підвели одне одного. Це моє головне розчарування", - сказав Куман.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.