Ліга націй

Керманич збірної України висловився про результати жеребкування Ліги націй-2024/25.

У французькому Парижі відбулося жеребкування четвертого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого національна збірна України дізналася своїх суперників та зіграє у квартеті B1 із Чехією, Албанією та Грузією.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від результатів жеребкування Ліги націй-2024/25.

"Насправді я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів.

Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше — Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі.

Так, зараз ми сконцентровані на підготовці до плей-оф. Але я вважаю, що Ліга націй — важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз у кожної збірної більш відповідальні поєдинки.

Чи буде стояти завдання повернення до Ліги А? Так.

Щодо участі в Конгресі УЄФА, то я там був як тренер національної збірної. Я підтримав Андрія Миколайовича, мені сподобався Конгрес, усе пройшло так, як і було заплановано.

Що стосується роботи українських команд на зимових зборах, то для мене як для віце-президента УАФ було цікаво подивитися на всі колективи, наскільки в мене вистачало часу. Я переглядав не тільки кандидатів до збірної, а й підготовку всіх команд. Важливо, щоб ми добре провели другу частину чемпіонату України. Тому я туди їздив не лише як тренер національної збірної", — сказав Сергій Ребров в інтерв'ю пресслужбі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що перші два тури Ліги націй відбудуться у період із 5 по 10 вересня 2024 року.