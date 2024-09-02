39-річний гравець отримав виклик зі збірної.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETT IMAGES
02 вересня 2024, 13:06
Форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду викликаний до лав збірної Португалії на матчі Ліги націй.
Заявка Португалії:
Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Бетіс);
Захисники: Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Ренату Вейга (Челсі), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Тіагу Сантуш (Лілль), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нелсон Семеду (Вулвергемптон);
Півзахисники: Жоау Пальінья (Баварія), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Жоау Феліш (Челсі), Франсішку Трінкау, Педру Гонсалвеш (обидва — Спортінг);
Нападники: Рафаел Леау (Мілан), Жеованні Кенда (Спортінг), Педру Нету (Челсі), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Діогу Жота (Ліверпуль).
Матчі проти Хорватії та Шотландії Хорватії та Шотландії відбудуться 5 і 8 вересня відповідно.